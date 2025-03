Apple Music annonce l’ouverture de son catalogue de streaming musical pour permettre aux utilisateurs de créer des mix comme des DJ en intégrant la plateforme à un certain nombre d’outils. Ces outils comprennent le logiciel djay Pro d’Algoriddim, les plateformes matérielles AlphaTheta, Serato, Engine DJ d’inMusic, Denon DJ, Numark et RANE DJ.

La nouvelle fonction pourrait inciter les DJ à explorer le catalogue d’Apple Music, qui compte plus de 100 millions de chansons, et donner aux DJ en herbe l’occasion de s’amuser avec certains de ces outils.

La société lance également une nouvelle section qui a pour nom « En mode DJ avec Apple Music ». Elle propose des playlists éditoriales adaptées aux DJ, des pages mettant en avant les logiciels et matériels DJ partenaires, ainsi que des mix pour s’inspirer ou s’entraîner.

Introducing, DJ with Apple Music. Build and mix your sets directly from Apple Music’s library of over 100 million songs. Get started now: https://t.co/SYap2RRBQT pic.twitter.com/6YYLuF0ujK

— Apple Music (@AppleMusic) March 25, 2025