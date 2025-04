C’est sans doute un soulagement pour Tim Cook et le staff dirigeant d’Apple : Thomas Moyer, l’actuel patron de la sécurité chez Apple, qui avait été accusé de corruption en échange de permis de port d’armes en 2020, a finalement été blanchi par la justice. L’affaire ne partait pourtant pas sur de bons rails après que le bureau du procureur du comté de Santa Clara ait fait appel du rejet de la plainte en 2021. Pour rappel, Moyer était initialement accusé d’avoir fait un don de 200 iPads au bureau du shérif en échange d’un permis de port d’arme.

Face aux éléments de preuves présentés (notamment par Apple), e dossier est cette fois définitivement clos et Thomas Moyer a été déclaré non coupable de toutes les accusations de corruption à son encontre. « Nous sommes profondément reconnaissants au jury d’avoir mis fin à cette poursuite erronée. » a déclaré l’un des avocats de Moyer « Tom Moyer est innocent et n’aurait jamais dû être accusé. M. Moyer est reconnaissant du soutien qu’il a reçu tout au long de cette épreuve de la part d’Apple et, surtout, de sa famille. »