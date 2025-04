L’action d’Apple (AAPL) reprend des couleurs à la bourse, au point de s’envoler et d’atteindre 193,59 dollars (+12,28%). Cela fait suite à l’annonce de Donald Trump concernant une pause de 90 jours pour les droits de douane.

La pause de 90 jours pour les droits de douane concerne tous les pays, sauf la Chine. En effet, Donald Trump a décidé de maintenir sa punition pour le pays, au point même d’atteindre 125 % de droits de douane, contre 104 % jusqu’à présent.

Naturellement, certaines personnes peuvent être surprises par l’envolée de l’action d’Apple à la bourse sachant que la plupart des iPhone sont produits en Chine et que la situation empire ici pour les taxes. Mais il faut savoir qu’Apple a diversifié sa production depuis quelques années en choisissant notamment des pays comme le Vietnam, l’Inde ou encore Taïwan. Avec la nouvelle politique annoncée aujourd’hui, ils ne sont plus sujets aux droits de douane pendant 90 jours. Et cela rassure les investisseurs.

L’action d’Apple a été beaucoup secouée ces derniers jours, à l’instar du marché boursier au global. La capitalisation boursière du fabricant d’iPhone a fondu de plusieurs centaines de milliards de dollars en quelques jours. Il faudra attendre un peu avant un retour à la normale. Les 90 jours de pause devraient en tout cas suggérer un retour au calme pour le marché de la bourse.