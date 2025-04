Meta cherche toujours une voie de sortie lors du procès antitrust intenté par la FTC. Les premiers débats suscitent cependant (déjà) leur lot de critiques. Non content en effet de rameuter les services concurrents au profit de son narratif, les avocats de Meta ne feraient pas suffisamment attention à la présentation de certaines données dites sensibles, données relatives à la concurrence. Ainsi, l’équipe de Meta n’aurait pas correctement caviardé des documents juridiques, exposant certaines informations concurrentielles provenant de certains géants de la tech… dont Apple. Les avocats d’Apple et de Snap ont publiquement exprimé leurs préoccupations, Apple accusant même Meta de ne pas suffisamment protéger ses données internes, tandis que Snap a critiqué l’approche « cavalière » du réseau social concernant ces informations confidentielles.

Les données divulguées comprennent notamment des informations sur l’utilisation d’iMessage (et montrent qu’une grande majorité des utilisateurs d’iPhone préféraient cette application par rapport à d’autres plateformes de messagerie comme Facebook Messenger). Malgré ce système de défense assez agressif, la FTC pourrait in fine prendre des mesures antitrust contre Meta, ce qui pourrait aboutir au démantèlement partiel de Meta et à la revente obligatoire d’Instagram et de WhatsApp.