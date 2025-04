Un chauffeur UPS en Floride a été arrêté pour avoir prétendument volé 171 iPhone sur une période de 90 jours, pour une valeur totale estimée à environ 175 000 dollars. Selon WEAR TV, l’homme récupérait exclusivement des colis contenant des iPhone 16 destinés à des clients de T-Mobile (Pour quelle raison ? On ne sait pas). Une enquête interne a été lancée par UPS après que l’entreprise ait constaté des pertes répétées, ce qui a permis de découvrir que tous les colis manquants avaient été traités par ce même employé.

Face à l’évidence, le chauffeur a rapidement avoué les faits et a été inculpé de vol qualifié de cargaison d’une valeur de 50 000 dollars ou plus. Cet incident n’est pas un cas isolé : le mois dernier, un autre chauffeur UPS au Texas avait également été arrêté pour un schéma similaire de vols de colis contenant des produits Apple. Aucune mesure ne semble actuellement de nature à freiner ce phénomène (à moins de surveiller en permanence les chauffeurs, ce qui n’est sans doute pas souhaitable), d’autant plus s’agissant de produits Apple souvent apparentés à des produits de luxe.