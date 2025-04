Les États-Unis ont réagi à l’amende de 500 millions d’euros de la Commission européenne visant Apple concernant le DMA. L’administration de Donald Trump parle d’une « extorsion économique ».

La Maison Blanche tacle l’UE et son amende visant Apple

« Cette nouvelle forme d’extorsion économique ne sera pas tolérée par les États-Unis », a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche à Reuters. « Les réglementations extraterritoriales qui ciblent spécifiquement les entreprises américaines, étouffent l’innovation et permettent la censure seront reconnues comme des obstacles au commerce et une menace directe pour la société civile libre », a-t-il ajouté.

Un mémo de la Maison Blanche datant de février indiquait que les États-Unis envisageraient des représailles si l’Union européenne ciblait des entreprises technologiques américaines en vertu du DMA, un règlement européen qui vise surtout les entreprises tech (mais pas que) et qui a pour vocation à davantage de concurrence.

Un problème avec l’App Store et ses règles

L’amende européenne de 500 millions d’euros a été annoncée hier. L’UE indique qu’Apple a empêché les développeurs d’applications, qui distribuent leurs apps via l’App Store, d’informer librement les utilisateurs de l’existence d’options de paiement ou d’abonnement alternatives en dehors de l’App Store, souvent moins chères. Les développeurs ne peuvent pas non plus orienter les utilisateurs vers ces offres concurrentes, ce qui limite la concurrence et le choix pour les consommateurs européens.

Le DMA impose aux grandes plateformes numériques, dites gatekeepers (contrôleurs d’accès), de garantir que les développeurs puissent informer et diriger les utilisateurs vers des offres concurrentes, afin d’assurer un marché plus ouvert et équitable. En restreignant cette possibilité, Apple a renforcé la dépendance des utilisateurs et des entreprises à son écosystème et a limité la concurrence sur le marché des applications mobiles.

La Commission européenne considère que ces pratiques vont à l’encontre des objectifs du DMA, qui vise à protéger les consommateurs et à garantir des conditions de concurrence équitables dans l’économie numérique européenne. C’est pourquoi elle a infligé cette amende de 500 millions d’euros à Apple.