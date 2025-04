Apple a cessé de signer iOS 18.4 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version spécifique sur son iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration.

La version finale d’iOS 18.4 a vu le jour le 31 mars et fut une grosse mise à jour pour l’Europe, puisqu’elle a proposé Apple Intelligence dans les pays de l’Union européenne. Il y a également eu le support de plusieurs langues, dont le français. Au-delà de l’IA, la mise à jour a proposé la nouvelle interface pour l’application Mail en français, le support pour les notifications prioritaires, l’intelligence visuelle pour les iPhone 15 Pro, le RCS pour les clients d’Orange, la nouvelle application Apple Vision Pro sur iPhone et plus encore.

La version qu’Apple signe maintenant est iOS 18.4.1. Cette mise à jour est arrivée le 16 avril. Voici les notes de version : « Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité, et corrige un problème empêchant dans de rares cas la connexion CarPlay sans fil dans certains véhicules ».

Apple teste déjà la prochaine mise à jour, à savoir iOS 18.5. Cette version est disponible en bêta auprès des développeurs et testeurs publics. Il n’y a pas grand-chose au programme. L’application Mail a ajouté une nouvelle option permettant d’afficher les photos des contacts. Il suffit d’appuyer sur les trois petits points en haut à droite pour activer la nouvelle option. Apple a également modifié la section AppleCare et garantie au niveau de Réglages > Général. Il y a maintenant une bannière qui apparaît en haut de l’écran avec le logo d’AppleCare et un lien pour en savoir plus sur l’assurance. Aussi, les clients de Free Mobile ont le droit au transfert rapide d’eSIM et à la conversion de carte SIM en eSIM.