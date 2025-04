Alex Berger, le producteur de la série française La Maison sur Apple TV+ avec Lambert Wilson dans le rôle principal, n’a pas hésité à critiquer Apple concernant le marketing. Selon lui, la société est responsable de l’échec de la série… sauf en Europe.

Dans une interview avec Variety, le producteur de La Maison déclare :

C’est le marketing qui fait une série. Apple, par exemple, est probablement la pire entreprise de marketing de l’univers – la meilleure pour les iPhone, la pire pour la télévision. Ils ne font pas de marketing et c’était un problème pour nous avec La Maison. Nous avons réalisé une série formidable qui a connu un succès incroyable en France et dans d’autres pays d’Europe, mais ils n’en ont jamais fait la promotion. Cela m’a rendu fou.

On comprend bien ici que le problème a été le visionnage aux États-Unis. La Maison est une série en français, ce qui oblige les Américains à activer les sous-titres pendant tout le programme. Et cela n’a visiblement pas intéressé grand monde, au-delà du marketing manquant d’Apple.

Mais pourquoi avoir choisi Apple TV+ comme diffuseur dans ce cas ? Alex Berger répond : « L’espoir. Nous avions de l’espoir ». Il ajoute :

Apple TV+ n’avait jamais fait une série en France et n’avait jamais vraiment fait une série en Europe. Slow Horses a commencé au Royaume-Uni, mais c’était avec les États-Unis. J’espérais pouvoir les changer. Nous étions très frustrés et nous avons pensé à un moment donné qu’ils se tiraient une balle dans le pied, et pourquoi ?

Je pense qu’Apple TV+ est le premium que l’on obtient avec un iPhone. C’est un club fermé, un petit club maintenant. Ils font des séries extraordinaires, ma critique ne porte pas sur le côté artistique, où ils sont très ambitieux et ont l’argent pour le soutenir, mais ce sont des séries que personne ne verra la plupart du temps, ce qui est dommage.