Apple a récemment lancé l’iPhone 16e, une version plus abordable de l’iPhone 16. Ce modèle, qui succède à la gamme des iPhone SE, représente une nouveauté dans la stratégie du fabricant. Mais son avenir immédiat reste flou.

Pas d’iPhone 17e visiblement…

The Information, qui est bien renseigné, a dévoilé les iPhone qu’Apple va lancer cette année, l’an prochain, ainsi qu’en 2027. Mais il n’y a jamais une mention à l’iPhone 17e. Cela suggère qu’Apple va espacer les sorties pour la gamme « e », à l’instar de ce qu’il y a eu avec les modèles SE.

Pour rappel, le premier iPhone SE est sorti en mars 2016. Il a fallu attendre avril 2020, soit quatre ans, pour avoir l’iPhone SE 2. Pour l’iPhone SE 3, la sortie a eu lieu deux ans plus tard, en mars 2022.

… mais un iPhone 18e

Cette année, Apple lancera les iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max. Pour 2026, Apple proposerait les iPhone 18 Air, 18 Pro, 18 Pro Max, ainsi que l’iPhone pliable. Il faudrait attendre le printemps 2027 pour avoir l’iPhone 18 standard. Et il ne serait pas seul, puisqu’Apple lancerait aussi l’iPhone 18e selon The Information.

Cette information rejoint les doutes exprimés par Mark Gurman de Bloomberg, qui indiquait récemment qu’Apple n’avait pas encore pris de décision finale concernant un éventuel iPhone 17e.