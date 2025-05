Google a mis en ligne une publicité pour le Pixel 9 Pro qui vient se moquer du design de l’iPhone 17. Il y a eu des rumeurs à ce sujet, mais Apple n’a encore rien officialisé. La réclame se moque aussi d’Apple qui a repris certaines fonctionnalités d’Android sur iOS.

La publicité montre un iPhone 16 Pro d’un côté et un Pixel 9 Pro de l’autre. Voici leur conversation :

Pixel : Bonjour, je suis Pixel et voici mon ami, iPhone. iPhone : Bonjour. Pixel : Beaucoup de rumeurs circulent sur la prochaine refonte de l’iPhone. iPhone : C’est fou. Peux-tu m’imaginer en train de faire la même chose que ce que tu as fait la première fois, des années plus tard ? Pixel : C’est un peu tiré par les cheveux. iPhone : Je veux dire, il y a eu cette fois où tu as lancé le mode Vision de nuit et où, un an plus tard, j’ai eu le mode Nuit. Pixel : Coïncidence totale. iPhone : Et cette fois où tu as lancé la gomme magique et où, trois ans plus tard, j’ai eu l’option Corriger. Pixel : Ah oui, je crois que je m’en souviens. iPhone : Et cette fois où j’ai eu des widgets mais tu avais déjà des widgets depuis… Pixel : Depuis ma première version il y a neuf ans ? iPhone : Oui, exactement ! Pixel : Quoi qu’il en soit, nous tenons à rappeler que ces rumeurs ne sont que des rumeurs ! iPhone : Quoi qu’il en soit, nous tenons à rappeler que ces rumeurs ne sont que des rumeurs ! Pixel : Oh, arrête ! iPhone : Quoi ?

Il est vrai que les rumeurs suggèrent que l’iPhone 17 va s’inspirer des Pixel de Google en ce que concerne l’arrière et le bloc photo. C’est surtout l’iPhone 17 Air qui devrait s’en inspirer le plus avec un long bloc photo. Pour leur part, les iPhone 17 Pro et Pro Max auraient aussi un bloc photo prenant toute la largeur, mais il serait beaucoup plus imposant pour le coup.

