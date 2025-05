Google a tenu à réagir à l’affirmation d’Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services, selon laquelle le trafic du moteur de recherche a baissé dans Safari en avril 2025. C’est la première fois que cela arrive, selon le dirigeant.

Pourquoi cette baisse ? Eddy Cue, qui a fait la révélation avec un témoignage lors du procès en cours qui oppose le département de la Justice aux États-Unis et Google, estime que c’est lié aux outils d’intelligence artificielle. Les utilisateurs commencent à abandonner le moteur de recherche de Google et se tournent vers des IA comme ChatGPT.

La déclaration du dirigeant d’Apple a fait chuter l’action d’Alphabet, la maison-mère de Google, de 7,51 %. Mais Google réagit aujourd’hui et déclare :

Nous continuons à observer une croissance globale des requêtes dans le domaine de la recherche. Cela inclut une augmentation du nombre total de requêtes provenant des appareils et des plateformes Apple. Plus généralement, à mesure que nous améliorons la recherche avec de nouvelles fonctionnalités, les internautes constatent que le moteur de recherche de Google est plus utile pour un plus grand nombre de leurs requêtes. Ils y accèdent pour de nouvelles choses et de nouvelles manières, que ce soit à partir de navigateurs ou de l’application Google, en utilisant leur voix ou l’application Google Lens. Nous sommes ravis de poursuivre cette innovation et nous sommes impatients de vous en dire plus à l’occasion de la conférence Google I/O.