Apple a ajouté une nouvelle option au niveau d’iOS 18.4 qui permet de désactiver l’affichage des recherches récentes au niveau de Safari. La nouveauté a fait son apparition avec la bêta 4.

Jusqu’à iOS 18.3.2, le simple fait d’ouvrir un nouvel onglet au niveau de Safari n’affichait rien de particulier. Mais avec les premières bêtas d’iOS 18.4, Apple a décidé d’afficher les recherches récentes effectuées par l’utilisateur. Il se trouve que cette nouveauté a été moyennement accueillie par la communauté, estimant que ce n’est pas idéal pour le respect de la vie privée. En effet, vous pouvez temporairement prêter votre téléphone à un proche et celui-ci peut rapidement découvrir toutes vos récentes recherches.

Avec la bêta 4 d’iOS 18.4, disponible depuis quelques jours, Apple propose une nouvelle option. En se rendant dans Réglages > Apps > Safari, il est possible de désactiver « Afficher les recherches récentes ». Si vous le faites, alors vous retrouvez le comportement qu’a Safari sur iOS 18.3.2 et les versions antérieures.

iOS 18.4 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et testeurs publics. Apple a déjà dit que la version finale sera disponible au début d’avril. L’une des grosses nouveautés est l’arrivée d’Apple Intelligence en Europe avec le support de plusieurs langues, dont le français. Il y a également d’autres éléments, dont l’intelligence visuelle qui débarque les iPhone 15 Pro et Pro Max, les notifications prioritaires, une application Apple Vision Pro et plus encore.