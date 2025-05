Une bataille juridique oppose depuis plusieurs années Apple, Amazon et des consommateurs dans une affaire de prix présumés anticoncurrentiels. Le dossier vient de connaître un rebondissement judiciaire significatif.

Tout commence en 2018 lorsque les deux géants technologiques signent un accord commercial. Ce partenariat permet à Amazon d’élargir son offre de produits Apple, mais entraîne dans le même temps une réduction drastique du nombre de revendeurs sur la plateforme. Rapidement, une action collective se forme, accusant les entreprises d’avoir créé un système de fixation des prix au détriment des consommateurs.

Un tournant dans la procédure

L’affaire prend une tournure inattendue en septembre 2023. Les avocats de la plainte collective, le cabinet Hagens Berman Sobol Shapiro, auraient dissimulé un élément crucial au tribunal : leur client principal souhaitait se retirer de la procédure et éviter la phase d’échange de preuves.

Pendant plus d’un an, le cabinet aurait maintenu auprès du tribunal que le plaignant était injoignable, alors que les échanges révèlent qu’il cherchait activement à quitter l’affaire. Cette découverte a conduit la justice à autoriser Apple et Amazon à réclamer le remboursement de leurs frais juridiques.

Les deux entreprises ont saisi cette opportunité. Reuters rapporte qu’Apple réclame 144 000 dollars et Amazon demande 79 000 dollars, soit un total de 223 000 dollars au cabinet d’avocats.

Le juge a donné jusqu’au 2 mai 2025 au plaignant pour justifier pourquoi l’affaire ne devrait pas être classée définitivement. La prochaine audience déterminera si le dossier continue ou s’achève ici.