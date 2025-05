La défaite d’Apple face à Epic Games devant la justice américaine pousse Spotify à proposer de nouvelles fonctionnalités sur son application iOS. Après avoir proposé la possibilité de s’abonner via un lien qui renvoie les utilisateurs vers son site pour éviter la commission d’Apple, le service de streaming veut maintenant proposer l’achat de livres audio.

Bientôt l’achat de livres audio sur l’application iOS de Spotify

Dans un message publié aujourd’hui, Spotify dit avoir soumis une mise à jour de son application iOS à Apple qui permet aux utilisateurs d’acheter des livres audio. À l’instar des abonnements, des liens sont présents pour permettre d’acheter tel ou tel livre audio. L’achat se fait via un lien dans l’application de Spotify avec son système de paiement et non celui d’Apple. Ainsi, Apple ne peut pas prélever une commission.

De plus, Spotify dit que les abonnés premium pourront acheter des heures afin d’écouter des livres audio proposés dans un catalogue. Actuellement, ils ont le droit à 15 heures. Mais ceux qui veulent des heures supplémentaires pourront les avoir en payant un supplément.

Spotify indique :

Cela est dû à la récente décision de la justice américaine dans l’affaire Epic Games contre Apple. Cela contribue à uniformiser les règles du jeu en permettant aux développeurs d’offrir des informations tarifaires de base et des liens faciles d’accès pour l’achat de produits numériques sur iPhone, sans étapes inutiles ni taxes supplémentaires prélevées par Apple. Ce changement ouvre également de nouvelles perspectives de revenus pour les éditeurs de livres audio et les auteurs, en leur permettant de toucher des fans et d’accéder à de nouveaux publics de manière transparente. En bref, cette liberté est une victoire pour les auteurs, le public et les développeurs du monde entier, si Apple l’approuve et si la décision juridique est maintenue malgré les tentatives incessantes d’Apple pour l’empêcher.

La semaine dernière, la juge américaine Yvonne Gonzalez Rogers a estimé qu’Apple était en violation délibérée d’une injonction datant de 2021. Elle a ordonné à Apple de cesser de prélever une commission pouvant aller jusqu’à 27 % sur les achats effectués par l’intermédiaire de liens externes. De plus, elle a empêché la société de restreindre la manière dont les développeurs orientent les utilisateurs vers des achats en dehors de l’App Store. Le jugement concerne uniquement les États-Unis.