Apple subit un nouveau revers judiciaire, cette fois au Brésil, dans une affaire liée à ses pratiques sur l’App Store. La justice fédérale vient de rétablir une décision initiale du régulateur antitrust brésilien forçant la firme de Cupertino à modifier sa politique en matière de distribution d’applications et à autoriser le sideloading.

En novembre 2024, le Conseil administratif de défense économique (CADE) avait jugé illégales des règles d’Apple en lien avec l’App Store. Ces règles empêchent les développeurs d’applications de rediriger les utilisateurs vers d’autres plateformes (comme leurs sites Internet) pour acheter du contenu ou souscrire à des services, contournant ainsi la commission prélevée par Apple. Cette plainte émanait du géant du commerce en ligne MercadoLibre, un acteur majeur en Amérique latine.

Dans sa décision, le CADE avait interdit à Apple d’empêcher les développeurs d’intégrer des liens externes pour la vente de contenu numérique. Le régulateur avait également exigé que l’entreprise ouvre la voie à d’autres outils et mécanismes pour la distribution d’applications. Un délai de 90 jours avait été accordé à Apple pour se conformer.

Apple doit proposer le sideloading d’applications

Peu après, Apple avait obtenu gain de cause devant un tribunal civil fédéral, suspendant temporairement l’injonction. Ce répit aura été de courte durée. Selon le journal économique Valor Econômico, la justice fédérale brésilienne a annulé cette suspension. Le compte à rebours des 90 jours recommence donc et Apple doit proposer le sideloading, c’est-à-dire autoriser l’installation d’applications iPhone et iPad sans passer par l’App Store.

La situation reste toutefois incertaine. Les deux parties disposent encore de recours juridiques pour faire valoir leurs positions. Cependant, après la défaite récente d’Apple face à Epic Games aux États-Unis, ce nouveau développement s’inscrit dans une série de décisions défavorables pour le fabricant d’iPhone.