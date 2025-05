Bono, le chanteur du groupe U2, l’assure : Apple a réellement envie de rendre son Vision Pro moins cher afin que davantage de personnes l’achètent.

Cette déclaration est intéressante quand on sait que Bono et U2 ont une bonne relation avec Apple, et ce depuis des années maintenant. Le groupe a même chanté lors d’une keynote et a offert un album à tous les utilisateurs d’Apple.

Le 30 mai, Bono : Stories of Surrender sera disponible sur Apple TV+. Il s’agit d’un documentaire sur le chanteur de U2 et l’une des particularités est que les utilisateurs du Vision Pro pourront profiter d’une version vidéo immersive.

Un Apple Vision Pro moins cher ? Apple le veut

Lors d’une interview avec Deadline, Bono a déclaré :

Apple s’est engagé dans cette nouvelle innovation sonore en faveur de la fidélité du son. Les sons deviennent vraiment importants dans les films et dans les home cinémas à domicile. Le Vision Pro est un engagement. Vous entrez dans un monde et j’ai vu des choses extraordinaires avec le Vision Pro. Nous avions l’idée que la caméra pouvait être sur scène et marcher autour de vous. Nous n’avons pas pu l’éclairer aussi facilement que nous le pensions, mais nous avons réussi à faire entrer le spectateur sur scène. J’ai sorti mes dessins du spectacle pour le tournage et ils ne sont pas dans la version 2D de Stories of Surrender sur Apple TV+, mais ils sont dans la version pour le Vision Pro. Ces dessins sont enfantins – personne n’aimerait être capable de dessiner aussi mal que moi – mais c’est comme une signature, une empreinte digitale.

À la question de savoir en quoi cela a contribué à personnaliser une histoire déjà personnelle, Bono indique :

Cela l’a rendu très ludique. Je sais qu’Apple meurt d’envie de rendre le Vision Pro plus abordable et plus démocratique, mais ils sont engagés dans l’innovation, ils sont engagés dans l’expérimentation. Ils savent que tout le monde ne peut pas se permettre de l’acheter, mais ils continuent sur leur lancée, persuadés qu’un jour ou l’autre, cela aura un sens financier pour eux. Mais le fait qu’ils devront peut-être attendre un certain temps ne les décourage pas.

Des rumeurs et autres fuites ont déjà évoqué l’existence d’un casque moins cher, appelé officieusement « Apple Vision Air ».