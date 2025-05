Microsoft a dévoilé une nouvelle publicité avec un slogan audacieux : « Nous sommes plus rapides qu’un Mac ». Dans cette vidéo, l’entreprise met en avant les performances de ses PC haut de gamme labellisés Copilot+, qui surpassent jusqu’à 58 % le MacBook Air de la génération précédente équipé de la puce M3. Ces chiffres, tirés du benchmark Cinebench 2024 multi-cœurs, datent toutefois de mai 2024, ce qui relativise leur actualité.

Les PC Copilot+ plus puissants que le Mac aux benchmarks

Dans le détail, Microsoft précise que certains PC Copilot+ restent plus rapides que le dernier MacBook Air en date qui embarque la puce M4, toujours selon le même test Cinebench 2024. Parmi les modèles testés, on trouve le Lenovo Yoga Slim 7x et le Surface Laptop de Microsoft, tous deux équipés du processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm, ainsi que l’OmniBook Ultra 14 de HP, tournant avec le Ryzen AI 9 HX 375 d’AMD.

Cependant, Apple ne reste pas sans arguments. La firme de Cupertino souligne que sa famille de puces M4 offre une performance par watt inégalée dans l’industrie. Cette efficacité énergétique permet au MacBook Air de combiner rapidité, longue autonomie, le tout avec un design fin et léger sans ventilateur interne.

En somme, cette nouvelle campagne publicitaire de Microsoft met en lumière la compétition féroce entre les fabricants de PC et Apple avec ses Mac. Si les benchmarks bruts donnent un avantage à certains PC Copilot+, l’efficacité énergétique et le design des MacBook Air continuent de séduire. Les consommateurs, eux, devront peser ces critères pour faire leur choix. Il y a aussi un autre critère important : choisir Windows ou macOS.