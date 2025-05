Apple commence à mettre en vente l’iPad Air 6 (avec la puce M2) reconditionné sur son refurb. Cela permet d’avoir une remise par rapport au modèle neuf. Pour rappel, cet iPad est sorti en mai 2024.

Pour le moment, Apple propose uniquement l’iPad Air 6 reconditionné sur son refurb au Royaume-Uni. Mais la tablette arrivera en France et dans d’autres pays au fil des semaines.

Plusieurs variantes sont disponibles. Par exemple, le modèle de 13 pouces qui se veut compatible Wi-Fi et propose 128 Go d’espace de stockage est au prix de 639£, contre 749£ pour le modèle neuf chez Apple. Cela représente une remise de 15 %. C’est plus ou moins la même chose avec les autres modèles qui ont une réduction comprise entre 15 et 20 %.

Apple liste les arguments suivants pour ses produits reconditionnés :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Apple fournit l’iPad reconditionné et un câble de charge USB-C d’un mètre. Il est également bon de noter que le fabricant se charge de changer la batterie.

Les tarifs d’Apple pour les produits reconditionnés ne sont pas toujours les meilleurs. Par exemple, 639£ = 759€. Mais il est possible d’avoir un iPad Air M2 neuf pour le même prix chez Amazon. Et pour ceux qui veulent le modèle plus récent avec la puce M3, c’est par ici.