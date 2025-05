Apple TV+ vient de diffuser la bande-annonce de la saison 2 de sa série The Buccaneers. Elle sera disponible le 18 juin prochain sur la plateforme de streaming.

Dans la première saison, de jeunes Américaines enjouées débarquaient dans le Londres corseté des années 1870 pour trouver un mari et se confrontaient au choc des cultures. Dans cette nouvelle saison, elles se trouvent en terre conquise. En tant que duchesse de Tintagel, Nan est la femme la plus influente du royaume. Conchita, ou Lady Brightlingsea, sert de modèle à toute une vague de jeunes héritières américaines. Et Jinny fait la une de toutes les gazettes, recherchée pour le vol de son enfant à naître. Les héroïnes ont mûri et doivent aujourd’hui lutter pour se faire entendre, dans le tumulte de l’amour, du plaisir, de la jalousie, des naissances et des décès… La première saison dressait un tableau par petites touches de l’Angleterre victorienne. Cette fois, la série plonge dans une fresque entière.

Le casting de la première saison est de retour, à savoir Kristine Frøseth, Alisha Boe, Aubri Ibrag, Josie Totah, Imogen Waterhouse, Mia Threapleton, Christina Hendricks, Guy Remmers, Matthew Broome, Josh Dylan, Barney Fishwick, Amelia Bullmore, Fenella Woolgar and newcomers Leighton Meester, Greg Wise, Jacob Ifan, Grace Ambrose et Maria Almeida.

La saison 2 de The Buccaneers sur Apple TV+ comprendra huit épisodes. Le premier sera diffusé le 18 juin. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’au 6 août.