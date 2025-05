Une fuite venant tout droit d’iOS 18 révèle qu’Apple a envisagé d’intégrer sa puce M3 Ultra, actuellement réservée au Mac Studio, dans les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Mais un tel modèle ne sortira probablement pas.

Un test de MacBook Pro M3 Ultra

Sur la plateforme chinoise BiliBili, un utilisateur a fouillé dans une version interne d’iOS 18 destinée à un prototype d’iPhone 16 et a découvert des références à des MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés de la puce M3 Ultra. Plus précisément, les noms de code J514d et J516d ont été repérés dans un fichier situé dans le dossier /AppleInternal/Diags/Tests/.

Pour contextualiser, J514 et J516 correspondent aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max, lancés en octobre 2023. Le suffixe « d » semble indiquer une version avec la puce M3 Ultra, à l’image du Mac Studio, dont le nom de code est J575d. Cette puce, la plus puissante d’Apple à ce jour, offre jusqu’à 32 cœurs pour le processeur (CPU), 80 cœurs pour la partie graphique (GPU) et 512 Go de RAM. De telles caractéristiques auraient pu permettre d’avoir un MacBook Pro encore plus puissant que le modèle actuel.

Pourquoi Apple a-t-il abandonné l’idée ?

Malgré ces tests, Apple a finalement opté pour les puces M4, M4 Pro et M4 Max pour ses MacBook Pro, dévoilés en octobre 2024. Ces puces, bien que puissantes, restent en deçà du M3 Ultra, avec un maximum de 16 cœurs pour le CPU, 40 cœurs pour GPU et 128 Go de RAM pour le modèle M4 Max. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce choix. D’abord, la gestion thermique : une puce aussi performante que le modèle M3 Ultra génère plus de chaleur, ce qui poserait des défis dans un châssis de MacBook Pro, plus compact qu’un Mac Studio. Ensuite, l’autonomie pourrait en prendre un coup, un critère crucial pour les utilisateurs de Mac portables.

En outre, Apple semble privilégier une approche équilibrée pour ses ordinateurs portables, réservant les puces les plus performantes aux ordinateurs de bureau comme le Mac Studio. Cela permet de différencier les gammes tout en répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs professionnels.