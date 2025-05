Si l’on en croit Morgan Stanley (qui est sur la même longueur d’onde que Ming Chi Kuo sur ce point), Apple pourrait bientôt augmenter les prix de l’iPhone à l’échelle mondiale afin de compenser l’impact financier du nouveau tarif douanier de 25 % imposé par le président Donald Trump sur les produits fabriqués en Chine, tarif qui entrera en vigueur bien avant le lancement de l’iPhone 17. Morgan Stanley estime qu’il est bien plus rentable pour Apple d’absorber la taxe plutôt que de tenter de rapatrier la production d’ iPhone aux États-Unis (ce qui serait de toute façon impossible à court terme). La société d’analyse prévoit qu’Apple pourrait augmenter ses prix de 4 à 6 % dans le monde pour équilibrer la baisse de ses marges aux États-Unis. Les analystes de Morgan Stanley mettent toutefois en garde contre les effets potentiels d’une telle hausse sur la demande, surtout dans un contexte économique aussi tendu.

Bien que relocaliser la production des iPhone semble être la meilleure solution à long terme, Morgan Stanley juge cette solution totalement irréaliste pour le moment. Fabriquer un iPhone aux États-Unis entraînerait une hausse des coûts de production de 35 %, en raison des salaires plus élevés et des droits de douane toujours appliqués aux composants importés. De plus, l’absence d’infrastructure adaptée, de main-d’œuvre qualifiée et les contraintes réglementaires internationales rendent cette option impossible à concrétiser court terme. En revanche, les analystes estiment Apple pourrait apaiser Trump en rapatriant aux États-Unis la fabrication de produits moins complexes comme les AirTags ou les HomePods, ce qui constituerait un geste politique qui permettrait peut-être de négocier les tarifs en cours ou d’éviter des taxes encore plus lourdes à l’avenir. On notera que Morgan Stanley maintient son objectif de cours de l’action Apple à 235 dollars, ce qui démontre pour le moins un certain sang froid.