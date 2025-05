Hermès a annoncé un casque audio haut de gamme qui s’inspire beaucoup des AirPods Max d’Apple. Les deux modèles sont chers, mais celui de la maison de luxe parisienne frappe encore plus fort avec un prix de 15 000 dollars, soit plus de 13 200 euros.

Un casque audio Hermès qui rappelle les AirPods Max

C’est la division Horizons de Hermès qui s’est occupée de ce casque Bluetooth s’inspirant des AirPods Max d’Apple, avec le travail qui a été réalisé à Pantin en région parisienne. Il est également possible de l’utiliser en mode filaire.

Le groupe reste discret concernant les caractéristiques techniques de son casque. Axel de Beaufort, directeur artistique de Horizons, se contente d’indiquer qu’il y a un « son Hermès »… sans expliquer pour autant ce que cela signifie. Il ajoute que la conception et le développement ont nécessité deux ans de travail.

En ce qui concerne le design du casque, on retrouve du cuir de vachette cousu main et des finitions métalliques inspirées du sac Kelly. Les couleurs disponibles sont « naturel », noir, chocolat, « rouge H » et bleu de Prusse.

Le casque audio de Hermès sera disponible cet été. Il n’y a pas encore une date de sortie précise.

Pour rappel, Hermès a déjà travaillé avec Apple. En effet, il y a eu des bracelets dédiés pour l’Apple Watch. Il y a également eu un accessoire pour venir loger un AirTag.