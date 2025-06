Le 9 juin marquera le début de la WWDC 2025 et Apple vient d’activer son hashmoji/emoji dédié sur le réseau social X (ex-Twitter). Le fabricant le propose à chaque fois qu’une personne utilise le hashtag #WWDC25.

Les marques, comme Apple, peuvent payer X pour utiliser un hashmoji/emoji dédié à chaque fois qu’un utilisateur du réseau social poste un message comprenant un hashtag spécifique. Dans le cas présent, le fait d’utiliser #WWDC25 fait apparaître un logo d’Apple qui utilise le même blanc translucide, accentué par les teintes d’arc-en-ciel utilisées sur les autres visuels pour la WWDC 2025.

Greg Joswiak, le vice-président d’Apple chargé du marketing mondial, a lui-même utilisé #WWDC25 dans un message pour faire du teasing autour de la WWDC 2025.

#WWDC25 is next week! Can’t wait to show you what we’ve been working on.

See you June 9 at 10am PT. pic.twitter.com/qhrzevDbMH

— Greg Joswiak (@gregjoz) June 2, 2025