Counterpoint Research a considérablement réduit sa prévision de croissance des expéditions mondiales de smartphones pour 2025, passant de 4,2 % à seulement 1,9 % en raison des incertitudes croissantes liées à la politique tarifaire des États-Unis. Le cabinet d’analyse souligne en outre qu’Apple et Samsung, deux firmes très dépendants du marché américain, sont particulièrement exposés à ces risques. La plupart des régions du monde devraient afficher une croissance modérée, à l’exception toutefois de l’Amérique du Nord et de la Chine où une contraction du marché est attendue. La hausse des coûts liée aux éventuels droits de douane et au ralentissement de la demande (notamment en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines régions d’Asie), ont évidemment fortement contribué à ces prévisions revues à la baisse.

Malgré ces perspectives, Apple devrait tout de même enregistrer une croissance très modérée (+3 %) de ses livraisons d’iPhone en 2025, portée par les bonnes performances initiales de l’iPhone 16e et une demande soutenue sur les marchés émergents comme l’Inde et l’Asie du Sud-Est. La supply chain d’Apple fait toutefois face à des pressions politiques, l’entreprise transférant de plus en plus sa fabrication de la Chine vers l’Inde — une décision récemment critiquée par Donald Trump, ce dernier menaçant même la firme de Cupertino d’une nouvelle taxe de 25% sur tous ses produits fabriqués en dehors des États-Unis.