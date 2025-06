L’une des nouveautés d’iOS 26 sera une nouvelle application de jeux vidéo. L’information a déjà fuité et celle-ci se confirme aujourd’hui, quelques heures avant la keynote de la WWDC 2025.

Une nouvelle application Jeux sur iOS 26

Le jeu Marvel Tournoi des Champions a reçu une mise à jour et une nouvelle URL a fait son apparition, comme l’a remarqué Aaron Perris :

https://games.apple.com/playtogether/new?game=com.kabam.marvelbattle&challenge=com.kabam.marvelbattle.challenge.arena

On peut donc se douter que Kabam Games, le studio qui développe le jeu Marvel Tournoi des Champions, est un partenaire d’Apple pour sa prochaine application. L’URL montre qu’Apple utilisera games.apple.com pour son service et qu’il y aura un système ayant pour nom « Play Together » (Jouer ensemble).

Cela correspond à la précédente fuite pour l’application de jeux vidéo sur iOS 26. Il a été dit qu’elle contenait cinq onglets : Accueil, Arcade, Jouer ensemble, Bibliothèque et Recherche.

Si l’on en croit toujours la précédente fuite, Apple ambitionne de renforcer la place de ses appareils dans l’industrie du jeu vidéo. Cependant, l’application Jeux pourrait décevoir. Elle manquerait d’innovation pour véritablement transformer l’iPhone et l’iPad en acteurs majeurs du gaming. Malgré cela, elle marque un retour à une approche plus visible pour le jeu sur iOS.

La keynote de la WWDC 2025 pour l’annonce d’iOS 26 et du reste aura lieu aujourd’hui à 19 heures. Il est possible de suivre la conférence en direct sur iPhoneAddict depuis notre page dédiée ou sur notre application iAddict pour iPhone et iPad.