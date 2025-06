Tim Cook, le patron d’Apple, et d’autres cadres de l’entreprise, dont Eddy Cue, vice-président des services, ont partagé des éclaircissements avec Variety sur les origines et l’évolution d’Apple TV+, lancé en 2019. À l’approche de la sortie de F1 : le film avec Brad Pitt, le long-métrage produit par Apple avec un budget de 200 millions de dollars, ils reviennent sur la mission du service de streaming : raconter des histoires de qualité tout en bâtissant un modèle économique solide.

Une mission centrée sur la qualité et la créativité

Apple TV+ n’est pas né d’une simple opportunité de marché, mais d’une vision bien définie. « Nous avons étudié le secteur pendant des années avant de nous lancer », explique Tim Cook. « Nous sommes là pour raconter de grandes histoires et en faire une activité rentable, tout simplement ». Il rejette l’idée que le service vise à doper les ventes d’iPhone : « Je ne pense pas du tout à vendre plus d’iPhone grâce à ça. Je vois ça comme une activité à part entière ».

Eddy Cue complète cette vision en soulignant l’ADN créatif d’Apple. « L’art fait partie intégrante de qui nous sommes », dit-il. Face à la course à la quantité dans le streaming, Apple a vu une opportunité : « Nous avons voulu nous concentrer sur la haute qualité ». Cette approche distingue Apple TV+ des plateformes concurrentes comme Netflix, souvent axées sur des catalogues volumineux.

Contrairement à ses rivaux, Apple TV+ s’est lancé sans catalogue de films ou séries préexistants, misant uniquement sur des contenus originaux. « Acheter un catalogue aurait été plus rapide, mais ça ne ressemblait pas à Apple », affirme Tim Cook. « Nous voulions y mettre notre passion ». Ce choix commence à porter ses fruits. « On sent maintenant qu’on trouve notre rythme », ajoute-t-il, citant des productions comme F1 : le film comme preuve de cette montée en puissance.

Une synergie avec l’écosystème Apple

Apple TV+ s’inscrit dans la philosophie de l’entreprise : créer des outils pour libérer la créativité. « Nous sommes des fabricants d’outils », insiste Tim Cook, rappelant qu’Apple collaborait déjà avec Hollywood via ses appareils avant de se lancer dans le streaming. Eddy Cue précise que le service de streaming tire parti des forces d’Apple, comme l’intégration avec iOS, macOS ou l’Apple TV, pour offrir une expérience premium.

En conclusion, Apple TV+ se positionne comme un acteur à part dans le streaming, privilégiant la qualité à la quantité. Avec des projets ambitieux comme F1: le film et une stratégie axée sur des histoires originales, le service gagne en maturité.