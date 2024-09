Tim Cook est présent à la Mostra de Venise, qui se veut un festival de cinéma international qui se déroule annuellement en septembre. Le patron d’Apple est notamment là pour le film Wolfs avec Brad Pitt et George Clooney, et la série Disclaimer d’Alfonso Cuarón avec Cate Blanchett.

Tim Cook est content du partenariat avec Canal+

Canal+ a pu brièvement interviewer Tim Cook à la Mostra de Venise. La première question a porté sur le fait que ce soit important d’être à Venise pour Disclaimer. « C’est génial d’être ici. C’est une ville spectaculaire. C’est ma première fois à la Mostra », a déclaré le patron d’Apple. « Et nous ne pourrions pas être plus fiers de Disclaimer et de Wolfs ».

Il a ensuite été interrogé sur le partenariat entre Apple TV+ et Canal+. « Nous sommes ravis de collaborer avec Canal+. Nous ne pourrions pas être plus fiers d’être dans ce partenariat. Et nous voulons offrir notre contenu au plus grand nombre de téléspectateurs français possible ».

🗣️« Nous sommes ravis de collaborer avec CANAL+. Nous ne pourrions pas être plus fiers de ce partenariat. »@tim_cook, DG d’Apple, à propos du partenariat entre CANAL+ et Apple TV+⤵️ pic.twitter.com/UZlc3M0oMh — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) September 3, 2024

Une rumeur court sur le fait qu’Apple Music va être intégré dans certaines offres de Canal+ d’ici les prochaines semaines. L’information vient d’Anael_TW, qui est toujours très bien informé pour tout ce qui touche l’univers de Canal+. Mais ni Apple ni Canal+ n’ont commenté ce sujet pour le moment.

Apple TV+ est inclus dans toutes les offres de Canal+ depuis l’année dernière. La chaîne française a même assuré il y a quelques mois que l’intégration est « particulièrement appréciée par nos abonnés ». Aussi, les abonnés Canal+ qui le souhaitent peuvent regarder Apple TV+ via l’app Apple TV, au lieu de passer par myCanal.