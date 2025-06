Certains utilisateurs sur Mac rencontrent des difficultés avec l’application Mail d’Apple, notamment pour se connecter à des comptes Gmail ou Outlook (Microsoft). Ce souci, encore peu répandu, perturbe l’accès aux e-mails.

Des erreurs d’authentification inexpliquées

Des utilisateurs signalent que l’application Mail sur Mac (notamment sur macOS 15.5) peine à authentifier leurs comptes Microsoft et Google. Une publication sur Reddit détaille le problème : un utilisateur a découvert au réveil que Mail ne parvenait pas à vérifier l’identité d’un serveur Microsoft Outlook. Une notification indiquait également un échec d’authentification avec Google pour accéder à Gmail. Un autre utilisateur a confirmé rencontrer le même souci.

Pour l’instant, les informations restent limitées. Le problème semble survenir soudainement, affectant les comptes Microsoft et Google configurés dans l’application. Aucune perturbation récente des services Google Workspace, Google Cloud ou Office 365 n’a été signalée. Cela pointe donc vers un dysfonctionnement lié à macOS ou à l’application Mail elle-même. Mais il est bon de noter que cela concerne certains utilisateurs et non la totalité.

Aucun correctif définitif n’existe pour l’instant, en raison du faible nombre de cas signalés. Cependant, des tests montrent qu’un redémarrage complet du Mac peut résoudre temporairement le problème. Forcer la fermeture de l’application Mail ne suffit pas.

Si davantage d’utilisateurs rapportent ce souci, Apple pourrait enquêter plus activement pour proposer une mise à jour. En attendant, ce bug affecte la productivité d’un petit nombre d’utilisateurs.