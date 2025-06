Avec iOS 26 et la mise à jour 26 du HomePod, Apple propose la fonction de fondu enchaîné sur le HomePod. C’était un système attendu, sachant qu’il existe déjà sur iPhone, iPad et Mac, et ce depuis des années maintenant.

Le fondu enchaîné enfin sur HomePod

Les utilisateurs des bêtas d’iOS 26 et de la mise à jour 26 du HomePod peuvent désormais activer le fondu enchaîné sur leur enceinte. Cette option est accessible via l’application Maison, en se rendant dans les réglages, sous le nom de l’utilisateur, puis dans la section Apple Music. Le fondu enchaîné permet de régler la durée des transitions entre les chansons, d’une à 12 secondes. Lorsqu’il est activé, le volume du morceau en cours diminue progressivement, tandis que celui du suivant augmente, éliminant les silences entre les titres.

La fonctionnalité sur le HomePod nécessite un abonnement Apple Music actif. Son arrivée sur l’enceinte répond clairement à une attente des utilisateurs.

En outre, sur iOS 26 et iPadOS 26, Apple remplace le fondu enchaîné par AutoMix, une fonctionnalité plus avancée. AutoMix permet d’avoir des transitions dignes d’un DJ, surpassant les simples fondus enchaînés. Cette nouveauté vise à rendre l’écoute encore plus immersive.

Par ailleurs, la mise à jour 26 du HomePod met en place une option inédite : la possibilité de choisir un réseau Wi-Fi pour la connexion, une fonctionnalité absente jusqu’à présent. Cela offre plus de flexibilité aux utilisateurs, notamment dans les environnements avec plusieurs réseaux.