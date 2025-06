Apple continue la campagne marketing pour F1 le film avec Brad Pitt, en s’associant ici avec McDonald’s. Ceux qui commandent un menu spécifique ont le droit à des modèles réduits de Formule 1.

Le partenariat entre Apple et McDonald’s concerne certains pays d’Amérique latine, dont l’Argentine, le Brésil et le Mexique. Les McDo dans ces régions proposent un « McMenu F1 le film » avec un Royal Cheese au bacon.

Au Brésil par exemple, ceux qui paient un supplément de 64 reais (9,91 euros) repartent avec un modèle réduit de Formule 1 à l’échelle 1:43. Il y a deux modèles : le premier arbore les couleurs de McDonald’s, tandis que le second s’inspire d’APXGP, l’écurie de course fictive dans F1 le film. La chaîne de fast-foot précise qu’il y a 92 000 modèles disponibles au total.

Voici comment Ilca Sierra, directeur marketing de McDonald’s au Brésil, a présenté la campagne :

McDonald’s et Formule 1 sont des marques qui traversent les générations, animées par des passions qui se renouvellent chaque saison, que ce soit à travers les souvenirs liés à notre marque ou le frisson de la piste. Avec le lancement du combo comprenant le nouveau Royal Cheese au bacon et des voitures de collection exclusives, nous voulons célébrer cette connexion avec les fans de sport et les collectionneurs, en offrant une expérience qui va au-delà du repas. Il s’agit de renforcer les liens, de raviver les souvenirs et d’inspirer de nouvelles histoires autour d’une passion commune.