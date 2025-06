Apple prépare l’ajout de nouvelles fonctionnalités sur iOS 26, non révélées lors de la WWDC 2025, selon Mark Gurman de Bloomberg. Ces nouveautés, qui incluent la traduction en temps réel via les AirPods et la synchronisation des connexions Wi-Fi publiques, devraient être disponibles dès cette année avec des mises à jour.

Traduction avec les AirPods et Wi-Fi simplifié

La première fonctionnalité permettra des conversations traduites en temps réel grâce aux AirPods. Les utilisateurs pourront dialoguer avec une personne parlant une autre langue et entendre la traduction directement dans leurs écouteurs. Cette option s’aligne sur d’autres fonctions de traduction en direct annoncées pour iOS 26, renforçant l’accessibilité linguistique.

La seconde fonction facilitera l’utilisation des réseaux Wi-Fi publics, comme ceux des cafés ou des hôtels. Une fois qu’un appareil Apple (comme un iPhone) se connectera à un réseau Wi-Fi public, la connexion se synchronisera automatiquement sur tous les appareils de l’utilisateur, éliminant le besoin de se reconnecter manuellement. Cette fonctionnalité promet une expérience plus simple pour les utilisateurs nomades.

Gurman explique que l’absence de ces nouveautés lors de la keynote de la WWDC 2025 au début du mois représente un changement de stratégie chez Apple. Après les retards de certaines annonces de la WWDC 2024, comme la nouvelle version de Siri intégrant l’IA, l’entreprise privilégie désormais les présentations de fonctionnalités prêtes à être déployées. Ainsi, Apple évite de promettre des fonctions trop en avance.

Ces deux fonctionnalités devraient arriver d’ici la fin de 2025, probablement avec iOS 26.1 en octobre ou iOS 26.2 en décembre, si elles ne sont pas intégrées durant la phase bêta.