Les médias américains parlent du « plus grand vol de bijoux de l’histoire des États-Unis » : le 17 juin dernier en Californie, 7 hommes ont été inculpés pour un monumental vol de bijou réalisé en 2022. Le Département de la Justice a estimé que ce larcin historique comprenait « pour 100 millions de dollars d’or, de diamants, de rubis, d’émeraudes et de montres de luxe ». Et parce que décidément Apple est partout désormais, cinq des accusés sont aussi accusés d’avoir dérobés pour 57 377 dollars d’Apple AirTags !

Les suspects auraient réussi à forcer l’entrée dans un semi-remorque de la Brinks transportant les bijoux destinés à un selon international de la bijouterie se tenant à Los Angeles. Le vol des AirTags est toutefois distinct de ce vol de bijoux. Durant la même période, les 5 voleurs suspectés d’avoir dérobés les AirTags ont dérobé pour 240 573 dollars de produits Samsung dans une cargaison située dans l’Ontario, avant donc de braquer un camion rempli d’AirTags. On notera avec ironie que l’une des séries Apple TV+ du moment, Vrais Voisins Faux Amis, raconte le vol de richissimes habitants de Westmont Village par l’un de leurs voisins en difficulté financière suite à un couteux divorce.