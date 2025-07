Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max adopteraient une disposition légèrement modifiée des aimants MagSafe, selon une fuite partagée par le leaker Majin Bu. Une photo des nouveaux anneaux magnétiques, destinée aux coques tierces, révèle un changement esthétique.

Une nouvelle disposition pour MagSafe

Majin Bu a publié une image montrant les anneaux magnétiques MagSafe conçus pour les coques de l’iPhone 17 Pro. Contrairement aux modèles actuels, où les aimants forment un cercle complet, la nouvelle disposition présente une ouverture. Ce changement serait lié au repositionnement du logo Apple, qui sera placé plus bas sur la coque arrière en raison d’un bloc photo plus large.

New iPhone 17 Pro Magsafe Magnets Full Article:https://t.co/72MLPOYWsD pic.twitter.com/4s33TCm9Xy — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 2, 2025

Cette modification vise à garantir que le logo reste entièrement visible lorsque l’iPhone est équipé d’une coque MagSafe. Des sources de l’industrie des coques ont récemment confirmé à Majin Bu que les accessoires MagSafe existants resteront compatibles avec les iPhone 17 Pro et Pro Max, suggérant que ce changement est purement esthétique, sans impact sur le fonctionnement.

Bien que la nouvelle disposition des aimants semble cosmétique, des rumeurs distinctes indiquent que les iPhone 17 Pro pourraient bénéficier d’une charge MagSafe plus rapide grâce à une version améliorée du chargeur d’Apple. Cette évolution, si elle se concrétise, marquerait une avancée par rapport aux modèles précédents.

Attendus pour septembre 2026, les iPhone 17 Pro et Pro Max s’inscrivent dans la continuité des évolutions de design d’Apple. Le repositionnement du logo et l’ajustement du bloc photo rappellent les changements opérés avec l’iPhone 11 en 2019. Ces modifications pourraient préfigurer des changements plus marquantes pour la gamme iPhone 18.