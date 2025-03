Des modèles factices des iPhone 17, basés sur les dimensions des smartphones d’Apple, ont fait leur apparition, permettant de voir la différence d’épaisseur entre chaque modèle. Sans surprise, l’iPhone 17 Air est le plus fin des quatre.

Les rumeurs ont déjà indiqué que l’iPhone 17 Air devrait avoir une épaisseur de 5,5 mm. C’est fin pour le coup, surtout quand on sait que le téléphone d’Apple le plus fin à ce jour est l’iPhone 6 avec ses 6,9 mm d’épaisseur. Mais l’iPhone 17 Air devrait mesurer 9,5 mm au niveau du bloc photo sur la partie supérieure.

Les photos de Sonny Dickson sont également l’occasion de voir une différence au niveau de la Dynamic Island. Les iPhone actuels ont la Dynamic Island en haut de l’écran et la caméra frontale à droite. Ce serait toujours le cas pour les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max (Ultra ?), mais la caméra passerait visiblement à gauche de la Dynamic Island sur l’iPhone 17 Air. Pourquoi ? Pas de réponse pour l’instant.

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 16, 2025

Toujours selon les photos, les quatre iPhone 17 supporteront MagSafe. Ce n’est pas vraiment une surprise pour les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Par contre, c’est une confirmation pour l’iPhone 17 Air. En effet, sa finesse aurait pu avoir un impact sur la présence ou non de MagSafe, mais Apple proposera bel et bien le support (contrairement à l’iPhone 16e).