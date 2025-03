Est-ce qu’Apple va changer de nom cette année et proposer un « iPhone 17 Ultra » plutôt qu’un iPhone 17 Pro Max ? C’est en tout cas ce qui se murmure aujourd’hui avec une nouvelle rumeur.

Si l’on en croit le leaker coréen yeux1122, Apple abandonnerait l’appellation Pro Max et proposerait un iPhone 17 Ultra. Le reste de la gamme comprendrait l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air et l’iPhone 17 Pro. Quatre modèles et quatre noms différents à l’arrivée. En comparaison, les modèles actuels comprennent l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max.

Le choix du nom Ultra ne serait en tout cas pas une première chez Apple. Il y a déjà l’Apple Watch Ultra. Pour ce qui est des processeurs, il y a aussi les modèles avec ce nom comme la récente puce M3 Ultra sur Mac. A priori, il y aura l’iPhone 17 Ultra cette année. Il faut espérer qu’Apple n’en profite pas pour augmenter ses prix.

Cette rumeur avec le nom Ultra avait déjà fait parler elle du temps des iPhone 15 et iPhone 16, mais elle ne s’est pas concrétisée. À ce qu’Apple fera cette année.

Le leaker ajoute que le système de refroidissement par chambre de vapeur serait exclusif à l’iPhone 17 Ultra. De précédentes rumeurs ont suggéré que ce serait sur les iPhone 17 Pro et Pro Max. Aussi, l’analyste Jeff Pu a parlé d’une Dynamic Island plus compacte, mais l’analyste Ming-Chi Kuo n’est pas de cet avis. Pour sa part, yeux1122 indique que le volume de production est trop léger pour concerner aussi bien l’iPhone 17 Pro que l’iPhone 17 Ultra. Ainsi, seul le plus grand modèle aurait le droit au modèle plus compact.