L’année dernière, le nom « iPhone 15 Ultra » faisait parler de lui pour remplacer le nom Pro Max d’Apple. La rumeur n’a plus été réellement évoquée depuis et voilà qu’elle fait son retour quelques semaines avant le lancement des nouveaux téléphones d’Apple.

Si l’on en croit Andrew O’Hara d’AppleInsider, Apple va lancer l’iPhone 15 Ultra et ne choisirait donc pas le nom Pro Max. Il affirme que cela concernera bien le plus grand modèle, à savoir celui de 6,7 pouces. Le modèle de 6,1 pouces se nommerait iPhone 15 Pro.

Pourquoi ce nom ? Il est possible qu’Apple veuille uniformiser sa nomenclature avec les différentes gammes. Il existe déjà l’Apple Watch Ultra, qui se veut un modèle premium et qui a vu le jour en 2022. Apple pourrait donc passer à l’Ultra sur ses iPhone pour signaler qu’il s’agit du modèle avec le plus de fonctionnalités… et le plus cher aussi. Dans tous les cas, Andrew O’Hara affirme être à 80% sûr qu’Apple va changer le nom.

La réponse officielle ne va pas tarder, sachant que la keynote de présentation des iPhone 15 devrait avoir lieu le 12 septembre prochain. Quatre modèles sont attendus : iPhone 15, Plus, Pro et donc Ultra (Pro Max). Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de découvrir les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.