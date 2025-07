Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce de la saison 4 de sa série Acapulco. Pour rappel, il s’agira de l’ultime saison, la série sera finie après la diffusion des 10 épisodes restants.

Ultime saison pour Acapulco

Dans cette quatrième saison, le Máximo (Eugenio Derbez) d’aujourd’hui travaille sans relâche pour redonner à Las Colinas sa splendeur d’antan avant la grande réouverture. En 1986, lorsqu’un concurrent s’empare de la première place du classement annuel des meilleurs hôtels d’Acapulco, le jeune Máximo (Enrique Arrizon) fait tout ce qui est en son pouvoir pour revenir au sommet et assurer l’avenir de Las Colinas.

Outre Eugenio Derbez et Enrique Arrizon, le casting comprend Fernando Carsa, Rafael Cebrián, Vanessa Bauche, Camila Perez, Carlos Corona, Chord Overstreet, Regina Reynoso, Jessica Collins et Regina Orozco. Il y a également Damián Alcázar, Jaime Camil, Cristo Fernández, Carolina Moreno, Keyla Monterroso Mejia et Omar Chaparro qui feront plusieurs apparitions. Pour sa part, Jack McBrayer fera une seule apparition.

La saison 4 d’Acapulco débutera le 23 juillet sur Apple TV+. Il y aura les deux premiers épisodes disponibles à cette date. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque mercredi. Le dernier épisode de la saison (et de la série) sera diffusé le 17 septembre.