Apple a mis à jour sa liste des produits anciens et obsolètes, avec notamment le Mac Pro « cylindre » de 2013, ainsi que d’autres Mac, iPhone, iPad et AirPorts. Pour le coup, il y a de nombreux ajouts aujourd’hui.

Le Mac Pro 2013 obtient le statut de produit ancien

Il y a deux statuts chez Apple : produits anciens et produits obsolètes. Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Dans le même temps, les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

Il s’avère que le Mac Pro de 2013 a maintenant rejoint la liste des produits anciens chez Apple. Il a vu le jour en 2013 et Apple a cessé de le commercialiser en 2019. Ce modèle a arboré un tout nouveau design par rapport aux modèles précédents. Il y a même eu une phrase célèbre de Phil Schiller lors de la keynote : « Can’t innovate anymore, my ass » ([Apple] n’arrive plus à innover, mon cul).

Malgré l’éloge lors de la présentation, il y a beaucoup de critiques pour ce modèle de Mac Pro surnommé « trash can » (poubelle) à cause de sa forme générale. Il n’était pas possible de remplacer certains composants, dont le GPU. En 2017, Apple a admis avoir échoué avec ce modèle de Mac Pro.

D’autres produits rejoignent la liste

Outre ce Mac Pro, la liste des produits anciens d’Apple accueille maintenant l’iPhone 8 de 128 Go (ceux avec 64 et 256 Go avaient déjà le statut), le MacBook Air de 13 pouces de 2019, l’iMac de 2019, l’iPad Pro de 11 pouces de 2018 et l’iPad Pro de 3e génération de 12,9 pouces de 2018.

En outre, Apple a mis à jour sa liste des produits obsolètes. Il y a maintenant les AirPort Express, AirPort Time Capsule de 2 et 3 To, et AirPort Extreme 802.11ac.

Du coup, qu’est-ce que ces statuts signifient ? Apple et les réparateurs agréés proposent parfois des réparations pour les appareils anciens, mais uniquement si des pièces sont encore disponibles. Par contre, les réparations s’arrêtent quand le statut de produit obsolète est atteint. La seule solution est d’espérer qu’un réparateur de quartier dispose du composant nécessaire en stock pour la réparation.