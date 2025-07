Le cabinet LightShed Partners suggère qu’Apple devrait remplacer Tim Cook à la tête de l’entreprise. Cependant, un tel changement ne semble pas imminent. Ce débat intervient dans un contexte où Apple fait face à des défis dans la course à l’intelligence artificielle.

Un besoin de renouvellement

Dans une note adressée à ses clients, les analystes Walter Piecyk et Joe Galone estiment qu’Apple a besoin d’un patron axé sur les produits plutôt que sur la logistique, domaine de prédilection de Tim Cook. « Apple a besoin d’un changement perturbateur », affirment-ils, soulignant que l’entreprise risque de perdre du terrain face à ses concurrents dans le domaine de l’IA. En 2025, les actions d’Apple ont chuté de 16 %, tandis que Meta et Microsoft ont progressé respectivement de 25 % et 19 %.

Cette critique intervient alors qu’Apple peine à rattraper son retard en matière d’IA, un secteur clé pour l’avenir de l’industrie technologique. « Rater l’IA pourrait fondamentalement altérer la trajectoire à long terme de l’entreprise et sa capacité à croître », avertit LightShed Partners. Malgré ces préoccupations, les performances historiques de Tim Cook restent impressionnantes : sous sa direction, les actions d’Apple ont bondi de plus de 1 400 % depuis 2011, contre 430 % pour l’indice S&P 500.

Une transition incertaine

Le départ récent de Jeff Williams, directeur des opérations et numéro 2 chez Apple, a relancé les spéculations sur la succession de Tim Cook. Considéré comme un potentiel remplaçant, Jeff Williams sera remplacé par Sabih Khan ce mois-ci. Désormais, John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle, semble être le favori pour succéder à Tim Cook. Cependant, aucun signe ne laisse présager un départ imminent de ce dernier. En effet, aucun successeur immédiat n’est prêt et le conseil d’administration ne semble pas pressé de changer de direction.

Au contraire, l’influence de Tim Cook pourrait encore croître. Des rumeurs suggèrent qu’il pourrait bientôt cumuler les rôles de dirigeant et de président du conseil d’administration d’Apple. Malgré les critiques, la stabilité de son leadership et le soutien du conseil rendent un changement de direction improbable à court terme.