Une décision préliminaire de la Commission américaine du commerce international (ITC) pourrait entraîner une interdiction d’importation de certains modèles d’iPhone 15, 16 et 17 aux États-Unis. La décision fait suite à une plainte de Samsung Display, ce dernier accusant le fabricant chinois BOE d’avoir utilisé illégalement des technologies OLED confidentielles. L’ITC recommande une interdiction d’importation des écrans OLED en infraction, ainsi qu’un arrêt des ventes de produits déjà stockés ou assemblés avec ces écrans. Les modèles d’iPhone utilisant des panneaux BOE, dont certains iPhone 15 et 16 actuellement vendus aux États-Unis, seraient donc concernés par la décision de l’ITC !

Apple pourrait in fine être contraint de rediriger ses modèles contenant des écrans BOE vers d’autres marchés (si la décision est confirmée), et de s’appuyer davantage sur Samsung et LG pour son approvisionnement d’iPhone à écrans OLED aux États-Unis. Bien que BOE tente de s’imposer comme fournisseur de dalles LTPO pour les iPhone 17 Pro destinés à la Chine, les performances actuelles du fournisseur ne répondraient pas aux exigences d’Apple. Autant dire que la décision préliminaire de l’ITC pourrait mettre en péril le rôle de le BOE dans la supply chain de l’iPhone. Le jugement final de l’ITC est attendu en novembre 2025, suivi d’un délai de 60 jours pendant lequel le président des États-Unis pourra approuver ou bloquer la décision.