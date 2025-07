Apple TV+ annonce que sa série Stick avec Owen Wilson va avoir le droit à une saison 2. L’acteur fait également office de producteur sur ce programme autour du sport et tout particulièrement du golf.

Saison 2 validée pour Stick

Dans la première saison de Stick, Owen Wilson incarne Pryce Cahill, un ancien golfeur professionnel dont la carrière a été interrompue prématurément il y a 20 ans. Après l’échec de son mariage et alors qu’il travaille dans un magasin d’articles de sport de l’Indiana, Pryce mise entièrement sur Santi (Peter Dager), un jeune prodige du golf de 17 ans.

Le dernier épisode de la première saison est sorti aujourd’hui même.

« Je suis inspiré et touché par la réaction du public à Stick et je suis ravi de faire une deuxième saison avec ce casting magique, mené par l’incomparable Owen Wilson et la merveilleuse équipe créative d’Apple TV+ », a déclaré le créateur Jason Keller. « C’est une joie de pouvoir poursuivre cette histoire. Mais le plus important, c’est que la commande de la deuxième saison me donne une excuse indéniable pour jouer encore plus au golf. Merci, Apple TV+ ».

« Je pense que nous avons tous pris beaucoup de plaisir à [tourner la série] », a déclaré Owen Wilson. « C’est vraiment agréable de voir que la série touche les gens et de savoir que nous aurons l’occasion de poursuivre l’histoire ! ».

« Avec la première saison de Stick, le public est instantanément tombé amoureux de l’univers charmant, drôle et sincère que Jason, Owen et leur équipe de stars ont créé cette saison », a indiqué pour sa part Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+. « Les fans de la série en ont encore plein les bras et nous sommes ravis qu’ils puissent bientôt découvrir le prochain chapitre de Pryce Cahill ».

Il n’y a pas d’informations sur la date de sortie de la saison 2 de Stick sur Apple TV+.