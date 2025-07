Epic Games a vivement critiqué les mesures envisagées par l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du Royaume-Uni à l’encontre d’Apple et de Google. Selon l’entreprise, ces mesures pourraient empêcher le retour de Fortnite sur l’App Store iOS au Royaume-Uni.

Un retour incertain pour l’Epic Games Store et Fortnite au Royaume-Uni

La CMA prévoit de classer Apple et Google comme ayant un statut de « marché stratégique » dans le cadre des nouvelles lois sur la concurrence numérique. Cela permettra à l’autorité de réguler le fonctionnement de l’App Store et du Play Store. Cependant, Epic Games déplore que la CMA se concentre sur les règles anti-steering et les processus d’examen des applications d’Apple, plutôt que d’imposer l’ouverture à des boutiques d’applications alternatives.

Epic Games affirme que l’absence de priorisation de l’ouverture de l’écosystème mobile à des boutiques alternatives rend impossible le lancement de l’Epic Games Store sur iOS au Royaume-Uni en 2025. Le retour de Fortnite sur iOS au Royaume-Uni est « désormais incertain », déclare l’entreprise. Selon Epic Games, un marché libre nécessite une concurrence entre plusieurs boutiques pour offrir aux utilisateurs les meilleurs prix et services. « S’il n’y a pas de boutiques concurrentes, le seul magasin qui est un monopole sanctionné par l’État utilisera son contrôle pour extraire toute la valeur du marché aux dépens de tous les créateurs qui ne peuvent pas être compétitifs et des consommateurs qui ne peuvent pas choisir la meilleure offre parmi les magasins concurrents », ajoute Epic Games.

Des critiques contre Apple et la CMA

Epic Games va plus loin en accusant Apple de pratiques obstructives. L’entreprise évoque des « années de conformité malveillante » de la part d’Apple, notamment en Europe, où Apple aurait utilisé « des restrictions, des obstacles et des frais inutiles » pour contourner le Digital Markets Act (DMA). Selon Epic Games, Apple et Google doivent être « totalement empêchés d’imposer des frais et de discriminer les applications utilisant des paiements hors application ».

Enfin, l’entreprise qualifie de « nouvelle sombre » le fait que la CMA ne prévoit pas d’examiner la concurrence entre boutiques avant 2026, retardant ainsi une véritable ouverture du marché mobile.