BMW a officiellement annoncé qu’il n’intégrera pas CarPlay Ultra d’Apple dans ses futures voitures. Cette décision marque un rejet notable du nouveau système d’Apple.

Un revirement par rapport à la position initiale

En 2022, BMW avait adopté une position plus nuancée suite à la présentation d’Apple lors de la WWDC. Le constructeur déclarait alors :

Actuellement, nous nous concentrons clairement sur l’amélioration de notre système d’interface utilisateur iDrive et, dans le cadre de ce développement, nous poursuivrons l’intégration de l’écosystème Apple. Une partie intégrante de ces efforts consistera à évaluer comment les dernières innovations annoncées lors de la WWDC peuvent être intégrées à nos solutions.

Désormais, un porte-parole de BMW a confirmé à BMW Blog que « BMW n’a actuellement aucun projet d’intégration de CarPlay Ultra d’Apple ». Cette annonce intervient alors que BMW se prépare à lancer sa nouvelle plateforme iDrive X cette année sur le BMW iX3.

La nouvelle interface iDrive X constituera la base numérique de tous les modèles Neue Klasse à venir. Elle intègre notamment l’écran panoramique, un système qui projette des informations contextuelles sur le bord inférieur du pare-brise. BMW continuera néanmoins à prendre en charge la version standard de CarPlay et d’Android Auto, mais uniquement sur l’écran central.

CarPlay Ultra n’attire pas certains constructeurs

Apple avait dévoilé CarPlay Ultra lors de sa WWDC en juin 2022, avant d’en dire un peu plus en mai 2025. Cette version représente une évolution majeure par rapport au CarPlay classique, qui se limite généralement à l’écran central du véhicule. CarPlay Ultra s’étend sur tous les écrans de la voiture et permet aux conducteurs de contrôler les fonctions essentielles comme la climatisation et les caméras via un système unifié d’Apple.

BMW rejoint ainsi plusieurs autres constructeurs majeurs qui ont renoncé à CarPlay Ultra. Mercedes-Benz, Volvo, Polestar et Renault, initialement considérés comme des constructeurs potentiellement intéressés, ont tous retiré leur soutien à ce système.

En revanche, d’autres marques maintiennent leur engagement envers CarPlay Ultra. Porsche, Ford, Hyundai, Genesis, Kia, Honda, Acura, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln et Nissan prévoient toujours d’intégrer cette technologie dans leurs futurs modèles. Cependant, le calendrier de déploiement reste flou, seul Aston Martin ayant commercialisé des véhicules équipés de CarPlay Ultra à ce jour.