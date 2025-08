Valve annonce que sa plateforme de jeux Steam ne va plus supporter macOS 11 Big Sur à compter du 15 octobre 2025. Les joueurs qui voudront continuer à en profiter devront mettre à jour leur Mac.

Fin du support de Steam sur macOS Big Sur

Dans un message sur son site, Valve explique que les joueurs avec macOS Big ne seront plus en mesure de lancer Steam à compter du 15 octobre 2025. Pourquoi ? C’est en lien avec Google Chrome. Voici ce qu’indique le groupe :

Cette modification est nécessaire car les fonctionnalités principales de Steam reposent sur une version intégrée de Google Chrome, qui ne fonctionne plus sur les anciennes versions de macOS. De plus, les futures versions de Steam nécessiteront des mises à jour des fonctionnalités et de la sécurité de macOS qui ne sont disponibles que dans macOS 12 et les versions ultérieures.

Effectivement, Google a récemment annoncé avoir arrêté le support de macOS Big Sur pour son navigateur. Chrome 138 est la dernière version à supporter le système d’exploitation d’Apple sorti en 2020. Depuis Chrome 139, il faut au minimum macOS Monterey.

Des mises à jour de sécurité importantes

Valve ajoute qu’Apple a mis un terme aux mises à jour de sécurité de macOS Big Sur à la fin 2023. « Nous encourageons vivement tous les utilisateurs de macOS 11 à effectuer la mise à jour dès que possible », explique le créateur de Steam. « Les ordinateurs fonctionnant sous ces systèmes d’exploitation, lorsqu’ils sont connectés à Internet, sont vulnérables aux nouveaux logiciels malveillants et autres failles qui ne seront pas corrigées. Ces logiciels malveillants peuvent entraîner un ralentissement ou un plantage de votre ordinateur, de Steam et de vos jeux. Ils peuvent également être utilisés pour voler les identifiants de votre compte Steam ou d’autres services ».

Pour rappel, Valve a récemment proposé une version Apple Silicon de Steam. Cela permet d’avoir un support natif sur les Mac M1, M2, M3 et M4. C’est pour l’instant disponible en bêta.