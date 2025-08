L’affaire est grave : Taiïwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), fournisseur exclusif des processeurs pour les produits Apple mais aussi fondeur de puces pour Nvidia et Qualcomm, vient de lancer des poursuites judiciaires et des mesures disciplinaires à l’encontre d’employés soupçonnés de tentative de fuite de secrets industriels liés à sa technologie de puces gravées en 2 nanomètres. L’entreprise a détecté ces activités non autorisées grâce à son système de surveillance interne, permettant ainsi une identification rapide des personnes impliquées et le déclenchement d’une enquête judiciaire. » TSMC applique une politique de tolérance zéro envers toute action compromettant la protection des secrets commerciaux ou portant atteinte aux intérêts de l’entreprise », a déclaré TSCM dans un communiqué.

Au total, trois suspects dont deux anciens employés ont été arrêtés. Ces derniers sont suspectés d’avoir violé la loi nationale sur la sécurité tarifée de Taïwan. Toujours liées à cette affaire, des perquisitions ont également eu lieu dans les bureaux taïwanais du fabricant japonais Tokyo Electron. Ce vol supposé de secrets industriels illustre en tout cas la concurrence acharnée dans le secteur des semi-conducteurs, un secteur fortement touché part les tentatives d’espionnage industriel.