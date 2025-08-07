Les brigands ont de l’imagination : cinq hommes originaires de la région de la baie de San Francisco ont été inculpés pour avoir organisé un braquage ciblant un centre d’expédition en Oregon spécialisé dans les produits Apple. Le 14 avril dernier, deux de ces malfrats déguisés en agents fédéraux (avec gilets pare-balles et vestes ornées de faux logos du FBI tout de même), auraient pénétré sur le site en menaçant les employés avec une arme à feu avant de les ligoter avec des liens en plastique. Les deux faux agents se seraient alors emparés d’environ 200 iPhone et de plusieurs caméras.

Les complices auraient attendu à proximité pendant que le vol se déroulait, et un cinquième homme est accusé d’avoir participé à la planification de l’ensemble de l’opération. Après leur fuite vers la Californie, les suspects auraient alors rencontré d’autres individus à qui ils auraient remis les appareils volés. Selon les procureurs, un second vol du même type était également en préparation. Quatre des suspects sont actuellement en détention, tandis que le cinquième, du nom de Jordan Cantie, est toujours recherché par la police.