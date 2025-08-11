Apple teste sa nouvelle version de Siri s’appuyant sur Apple Intelligence, intégrant des commandes vocales avancées pour des applications tierces comme Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp et certains jeux, selon Mark Gurman de Bloomberg. Attendue pour le printemps 2026, cette mise à jour doit (normalement) donner un réel coup de boost à l’assistant d’Apple.

Un Siri plus intelligent et contextuel

Dévoilée à la WWDC 2024, la nouvelle version de Siri s’appuie sur l’intelligence artificielle et un système App Intents amélioré pour offrir une meilleure compréhension du contexte personnel, une reconnaissance de l’écran et un contrôle approfondi des applications. Compatible avec les iPhone, iPad, Mac et Apple Vision Pro, elle permettra d’effectuer des tâches complexes par la voix. Par exemple, un utilisateur pourra demander à Siri de vérifier les détails d’un vol ou d’une réservation de restaurant à partir des applications Mail et Messages, comme l’a illustré Apple.

Avec App Intents, Siri pourra naviguer dans les applications comme un utilisateur. Vous pourrez demander à Siri de trouver une photo, de l’éditer et de l’envoyer, commenter une publication Instagram, ajouter un produit à votre panier sur une application comme Amazon ou vous connecter à un service sans toucher l’écran. Cette capacité à interagir directement avec les interfaces des applications marque une avancée. Apple teste actuellement ces fonctionnalités avec ses propres applications et une sélection d’applications tierces pour garantir une bonne intégration.

Un lancement progressif en 2026

Tim Cook, patron d’Apple, a récemment déclaré que l’entreprise faisait de bons progrès sur cette version plus personnalisée de Siri, malgré un report initial. Le déploiement devrait se faire pour mars ou avril 2026, probablement avec iOS 26.4 et macOS 26.4. Toutefois, la disponibilité ne serait pas universelle dès le premier jour, à l’image du déploiement progressif d’Apple Intelligence. Il se pourrait donc que le lancement concerne d’abord les États-Unis et uniquement ce pays.