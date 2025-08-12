Epic Games célèbre une nouvelle victoire juridique : Fortnite reviendra sur iPhone en Australie après que la justice a jugé qu’Apple et Google ont enfreint la loi sur la concurrence en bannissant Epic Games de leurs boutiques d’applications (App Store et Play Store). Cette décision marque un tournant dans la bataille mondiale d’Epic Games.

Une condamnation pour pratiques anticoncurrentielles

Le juge fédéral Jonathan Beach a statué que Google et Apple ont abusé de leur pouvoir dans la gestion de leurs boutiques d’applications. Apple a été reconnu coupable d’empêcher le sideloading (installer des applications sans passer par l’App Store) et de bloquer les développeurs souhaitant utiliser des systèmes de paiement alternatifs. Google a également été condamné pour des pratiques similaires avec son système de facturation du Google Play.

« C’est une victoire pour les développeurs et les consommateurs en Australie », a déclaré Epic Games dans un message sur X (ex-Twitter), tout en précisant qu’il faudrait analyser les plus de 2 000 pages du jugement pour en saisir tous les détails.

Un combat mondial pour Epic Games

Ce succès s’inscrit dans la croisade d’Epic Games contre les politiques de l’App Store, débutée en 2020 après qu’Apple a bloqué les mises à jour de Fortnite en réponse à la mise en place par Epic Games d’un système de paiement tiers, contournant la commission de 30 % d’Apple. En Australie, Fortnite est déjà disponible sur Android via le sideloading ou la boutique d’applications de Samsung, mais son retour sur iOS est une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone. Apple, tout en « désapprouvant fortement » le verdict, a salué le rejet de certaines autres revendications d’Epic Games par la cour australienne.

Cette décision fait écho à d’autres victoires d’Epic Games, notamment aux États-Unis, où Fortnite est revenu sur l’App Store en mai, et en Europe, où le jeu est disponible via l’Epic Games Store, une alternative à l’App Store imposée par le Digital Markets Act (DMA). Aux États-Unis, Fortnite propose une option d’achat de monnaie virtuelle via le site d’Epic Games, contournant le système de paiement intégré d’Apple.

Apple fait actuellement appel de la décision américaine obligeant à autoriser les liens vers des options de paiement externes. Alors qu’Epic Games continue de défier les monopoles des boutiques d’application, cette victoire australienne pourrait inspirer d’autres juridictions à réexaminer les pratiques d’Apple et de Google.