Apple s’apprête à simplifier la réparation des iPad dans une trentaine d’Apple Store d’ici la fin de l’année. Ce changement, révélé par iGeneration, permettra des interventions modulaires directement en boutique, offrant aux clients des devis précis et une expérience plus transparente.

Encore aujourd’hui, un problème matériel sur un iPad conduit à un remplacement complet de la tablette en Apple Store, avec un devis initial au tarif maximal hors garantie. L’appareil défectueux part ensuite vers un centre de réparation, comme l’atelier de Pegatron en République tchèque pour l’Europe, où seule la pièce endommagée est généralement remplacée, réduisant la facture finale. Problème : lors du rendez-vous au Genius Bar, le coût exact reste inconnu. Cette opacité, source de frustration pour les clients, touche à sa fin dans certains magasins.

Des réparations sur place et des devis transparents

À partir de septembre, une trentaine d’Apple Store pourront effectuer des réparations modulaires sur les iPad, à l’image de ce qui existe déjà pour les iPhone et les Mac. Les techniciens du Genius Bar établiront des devis précis dès le premier rendez-vous, détaillant les pièces à remplacer et leur coût.

Cette approche, qui privilégie la réparation ciblée plutôt que le remplacement complet, promet de réduire les délais et d’améliorer la satisfaction des clients. Bien que principalement déployée aux États-Unis, cette initiative devrait s’étendre à d’autres régions si elle rencontre le succès escompté.

Ce changement s’inscrit dans la volonté d’Apple de rendre ses services après-vente plus accessibles. En permettant aux boutiques de gérer directement certaines réparations, l’entreprise répond aux attentes des utilisateurs qui souhaitent des solutions rapides et économiques. C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a annoncé en mai l’arrivée de l’iPad au niveau de son programme de réparation Self Service Repair.