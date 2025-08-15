Une image partagée par le leaker Majin Bu offre un aperçu du châssis en aluminium de l’iPhone 17 Pro, marquant un tournant dans le design des modèles haut de gamme d’Apple. Prévu pour être dévoilé le 9 septembre, ce nouvel iPhone abandonne le titane et le verre.

Un châssis aluminium pour l’iPhone 17 Pro

L’image montre un châssis en aluminium intégrant le nouveau bloc photo allongé, contrairement à l’iPhone 16 Pro qui combinait un bloc photo en verre avec un dos tout en verre. Cette année, l’iPhone 17 Pro opte pour un design monocoque avec une découpe arrière pour une section en verre autour du logo Apple, dédiée à la recharge sans fil.

Le bloc photo, de forme rectangulaire et occupant toute la largeur du dos, adopte la même couleur que le châssis, abandonnant l’esthétique bicolore des modèles précédents.

L’aluminium, environ 40 % plus léger que le titane à volume équivalent, pourrait rendre l’iPhone 17 Pro plus léger que ses prédécesseurs. Ce matériau conduit également mieux la chaleur, ce qui, combiné à une rumeur d’un nouvel dissipateur thermique à chambre à vapeur, devrait améliorer la dissipation de la chaleur générée par la puce A19 Pro et d’autres composants. Ces optimisations thermiques visent à répondre aux besoins des applications exigeantes, comme les jeux ou les tâches d’IA, tout en maintenant des performances stables.

En outre, si le titane offrait une sensation premium, l’aluminium permet à Apple d’explorer des teintes plus vibrantes. Selon les rumeurs, l’iPhone 17 Pro se déclinera en noir, blanc, gris, ainsi qu’en deux nouveaux coloris : bleu foncé et orange. Cette palette élargie pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’un design plus expressif. C’est malheureusement le défaut des iPhone Pro existants : un manque de coloris intéressants contrairement aux modèles non-Pro.